Se encendieron las alarmas en Universidad Católica luego de que el periodista Bruno Sampieri asegurara que Tiago Nunes había presentado su renuncia al club. El DT brasileño, recién renovado en la precordillera, se habría molestado con la dirigencia por el tema de los refuerzos.

Con las horas se supo que el entrenador no renunció a su cargo, pero que sí estaría molesto por las diferencias con Cruzados respecto a las incorporaciones. Ahora, el periodista Marco Escobar reveló qué pide el DT y la difícil situación en que se encuentra el club para cumplir sus deseos.

“Hay un tema bien complejo que tiene que ver con lo económico, a propósito de la elaboración del plantel para el 2025. Son alrededor de cuatro refuerzos los que quiere el DT, donde el equipo de la precordillera tiene que invertir un poco más de dos millones de dólares“, mencionó.

“Ahí estaría el primer problema, porque los números están alejados de lo que quiere invertir la UC“, agregó. Cabe recordar que la UC clasificó a la fase previa de la Copa Sudamericana y competir en un torneo internacional es la gran motivación del entrenador brasileño.

Tiago Nunes pide inversión en refuerzos para U. Católica | Photosport

La otra condición de Tiago Nunes en U. Católica

Ese no es el único tema que molesta al entrenador. Además, Tiago Nunes no está contento del todo con su plantel y quiere la salida de algunos jugadores que tienen contrato vigente, lo que implica otro gasto para Cruzados. No se especificaron nombres.

Estos dos puntos deben resolverse para que el entrenador continúe al mando de la UC. Y pronto. La pretemporada de la Franja comienza el próximo 12 de diciembre en Santiago. Semanas después, el club irá a Uruguay para participar del torneo de verano de Río de La Plata.