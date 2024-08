Ex jugadores que fueron campeones con Universidad Católica lamentaron la derrota ante Cobresal, pues pelear el título era más importante que el récord de Zampedri.

Históricos de la UC mosqueados: "Qué me importa el récord de Zampedri, puros goles de penal"

Universidad Católica perdió contra Cobresal por 3-1 en El Salvador y se alejó de Universidad de Chile, que le sacó ocho puntos de ventaja en la tabla de posiciones con ocho encuentros por disputar.

Un asunto que dejó muy mosqueados a históricos jugadores de la UC, pues pretendían seguir peleando por la cima y entienden que el título ahora es casi una quimera.

“La U y Colo Colo no pierden. Pueden jugar mal, se les critica, pero hacen la pega y no pierden. Católica es muy mala, si no le ponen dos o tres jugadores es un equipo más”, manifestó a Redgol Óscar Lihn, integrante del plantel cruzado campeón en 1984.

Ni el gol de Fernando Zampedri, que lo deja a un tanto de Rodrigo Barrera como máximo anotador cruzado, lo alegró. “Marca puros penales, qué me importa el récord. Dime qué importa eso si sale sexto la UC. La Católica no va a ser campeón, clasificará a una copa solamente”, manifestó molesto.

Zampedri marcó su gol 117 con la camiseta de la Católica

Lesión de Zampedri preocupa

Para Osvaldo Hurtado, ex goleador de la UC en la década de los 80, es preocupante lo que ocurre con Católica. “El equipo depende mucho de Zampedri, por eso preocupa su lesión”, dijo a Redgol el “Arica” por la pubalgia que afectó al Toro.

“Es preocupante la pubalgia de Zampedri, habrá que ver cuánto puede aguantar, porque con esa lesión es difícil jugar. Y el récord de Zampedri me da lo mismo, si no es ahora lo hará el otro año, le queda contrato”, indica.

Concuerda con Óscar Lihn que “era más importante respirarle en la espalda a la U y al Colo”, y que ahora “se ve difícil campeonar, estos partidos hay que ganarlos para campeonar. Está sólida la U y lo ha demostrado”.