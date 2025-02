Mal momento para Universidad Católica. El cuadro cruzado viene de perder ante Coquimbo Unido, en un duelo que podía ser adverso, pero que peor fue lo que se mostró en el campo.

El cuadro de Tiago Nunes tiene pocas variantes y varios jugadores comienzan a ser resistidos. Además, cuenta con un arquero que no se suponía que sería titular y que tuvo que agarrar el puesto de emergencia.

El trasfondo de este drama en desarrollo puede ser la construcción de San Carlos de Apoquindo. El Claro Arena, como se llamará, está en progreso y la inversión económica apuntó a ello en este último tiempo.

ver también Juan Cristóbal Guarello habla del mal partido de Fernando Zampedri ante Coquimbo: “Te pusiste chileno”

Le tiran toda la carga a Universidad Católica y la comparan con fracaso humorístico de Viña del Mar

En Agricultura Deportes analizaron el mal momento que lleva sobre sus hombros el equipo precordillerano. Además, le pusieron la cuerda al cuello a Tiago Nunes, dando su fecha de caducidad.

“Si Universidad Católica queda eliminada con Palestino en Copa Sudamericana, podría irse Tiago Nunes“, dijo Juan Cristóbal Guarello, sobre el futuro del estratega brasileño.

Patricio Yáñez estuvo de acuerdo con su compañero de trabajo y ahondó en el tema. “A mí esta Católica no me genera ninguna expectativa. Adhiero a la noción de que si no le va bien en copa internacional… Además, no tienen lucas. Disponía de 300 mil dólares para un arquero”, enfatizó el ex futbolista.

Publicidad

Publicidad

“Lo malo es que la semana que nacionalizan a Zampedri, no le llega nada. Hasta George Harris tira más remates que Católica“, concluyó Juan Cristóbal Guarello, zanjando el tema.

Católica cayó ante Coquimbo Unido.

¿Cómo ha sido el comienzo de temporada de la Universidad Católica?

La UC ha tenido un desempeño ambivalente. Con cinco partidos por los puntos jugados esta temporada (tres en Copa Chile y dos en el Campeonato Nacional 2025) ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas.

Publicidad

Publicidad