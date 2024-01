Universidad Católica vive una pretemporada para el olvido. En los cuatro partidos disputados solamente ha ganado uno, ante Coquimbo. Y la derrota en el clásico universitario ante la U caló hondo en los cruzados.

Sin embargo hubo un integrante del plantel que pudo sonreír. Se trata de Milan Tudor, hijo del ex goleador Luka Tudor, que a los 20 años pudo estrenarse con la camiseta de la Franja.

En sus redes sociales se pronunció sobre esta derrota sufrida ante el clásic roval, señalando que “no fue el resultado que queríamos ni esperábamos, es un clásico y siempre buscamos ganarlos”.

Sin embargo, la alegría de entrar a la cancha para defender a su querida Universidad Católica fue grande. “Estoy muy feliz de poder haber cumplido mi sueño, que tuve desde siempre, jugar mi primer partido en Universidad Católica, el equipo que es mi casa”.

Agradecimiento a los cruzados

Tudor manifestó que toda la etapa de formación en las juveniles de la UC lo hicieron crecer mucho, por lo que agradeció con unas bellas palabras.

“Aquí me he formado como jugador y más importante aún, como persona. Por último me comprometo a seguir trabajando duro para seguir mejorando y aportando al equipo”, confesó.

Finalmente dio las “gracias a todos por el cariño y la buena onda, esto recién empieza”, dejando claro que pretende forjar una carrera profesional y dejar una huella como lo hizo su padre.

¿Contra quién debuta Católica en el torneo?

La UC tendrá un duro desafío en el inicio del Campeonato Nacional, cuando deba visitar a Unión La Calera en la primera fecha. Los cementeros se han reforzado de buena manera y prometen ser protagonistas en el torneo.