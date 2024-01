La UC sufrió un duro revés en su pretemporada de cara a este 2024, ya que cayó ante Universidad de Chile por 3-1 en el marco de la Copa de Verano que se juega en Coquimbo. Así, la familia cruzada se lamenta en diálogo con RedGol.

Jorge Aravena es el primero en tomar la palabra, y de entrada deja en claro su preocupación por el presente de Universidad Católica, que viene de un 2023 que dejó un sabor bastante amargo.

“Alargamos la agonía que estábamos sufriendo el año pasado. Jugar mal, no ganar, perder, que nos goleen, que nos superen en todos los aspectos, pero bueno, vamos a seguir teniendo confianza en la UC”, lanzó para comenzar.

Tras eso, sufre que “evidentemente que perder cualquier partido es complicado, pero perder ante un equipo como la U, que el año pasado también no hizo una gran temporada y que está recién armándose, y de esa manera, entristece”.

Por otra parte, un emblema del fútbol chileno como Raúl Toro también contesta el llamado de la Redgoleta para analizar a la franja y a los azules tras su primer enfrentamiento de la temporada.

“No olviden que la UC viene de Perú y la golearon allá. Yo no sé, porque no conozco a los jugadores que están llegando a la Católica, pero si no se refuerza bien va a pasar penas de nuevo este año”, expone.

Eso sí, también destaca que “la U me reconforta porque ganarle a la Católica, y a la Unión 4-0, yo creo que está haciendo bien las cosas. Yo me ilusiono con la Universidad de Chile, es como cuando me ilusiono con la selección chilena”.

“La UC fue una lágrima”

César Vaccia, histórico ex DT de la U, también saca la voz con nuestro medio para referirse a lo que fue la acción en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Muy superior la U. La Católica tiene que revisarse, una lágrima la UC, lamentablemente“, disparó para comenzar el exentrenador de las divisiones juveniles de la selección chilena.

Tras eso, destaca que el equipo de Nicolás Núñez “partió ganando, pero fue un descuido, una descoordinación de los centrales, pero básicamente no tuvo ninguna posibilidad de gol, nada”.

“La U fue mucho mejor. Leandro Fernández lo hizo muy bien, atrás no hubo problemas, yo creo que no hubo una figuraza, pero sí digamos que el equipo funcionó bien. Creo que este año va a ser diferente, espero que sea bueno”, cerró.

Para cerrar es el periodista Coke Hevia quien habla con RedGol sobre lo que fue el duelo entre la UC y la U. “Yo insisto con la Católica, no le veo el funcionamiento”, lanzó para partir.

Después, expone que “han cambiado algunos jugadores, cambió el esquema, pero no le veo el funcionamiento. Entonces la duda que tengo es si va a mejorar, o la Católica va a cambiar técnico antes de abril, así lo veo. Es cierto que le faltan un par de refuerzos, pero no se lo logro ver”.

“En el caso de la U, un técnico sacador de rendimiento y que trabaja el funcionamiento, si la U hizo un mercado de pases discreto en cuanto a nombres, pero eran jugadores que le servían y la U muestra altiro una diferencia”, señala.

“¿Va a salir campeón? No tengo idea, no estoy diciendo que es el Barcelona, pero muestra una diferencia. Después un detalle, comparando a la Sub 23 con la U, Córdova es el cuarto técnico que deja a Assadi en la banca, y Guerrero es gol, se va a quedar en la banca otro año más”, complementó.

“Nosotros de repente, siento que el medio agranda jugadores y los pone en una dimensión diferente, y Leandro Fernández, muestra que el tipo juega otra cosa”, cerró.

¿Cuándo debuta la UC en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad Católica chocará con Unión La Calera el sábado 17 de febrero, desde las 20:30 horas, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.