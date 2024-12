Ignacio Saavedra disputó su primera temporada en Europa. El futbolista formado en la UC, dio el salto hasta el fútbol ruso y de inmediato demostró que está para cosas importante.

Es que el volante de inmediato se hizo un espacio en el Sochi y se afianzó en el medio campo del elenco que hace de local en el Estadio Olímpico Fisht. A tal punto que sus compañeros lo destacaron y lo convirtieron en el nuevo capitán del equipo.

“Siempre he tenido personalidad, y cuando llegué dije que iba a imponerme en lo futbolístico. También siempre me he relacionado bien. Allá me lleve bien con todos, a las tres semanas ya hablaba bien ruso”, expresó el Nacho en Todos Somos Técnicos.

Luego el ex UC confesó que su DT, Robert Moreno, fue quien le dio las primeras señales que sería el nuevo líder del equipo. Lo que fue determinante para cerrar la primera rueda en el cuarto puesto y con altas expectativas para el retorno de la liga.

“El técnico me dijo que sería pronto capitán. Luego un tiempo después se votó nuevamente, y el entrenador me recalcó que era una responsabilidad para hacerlo bien”, sentenció.

¿Cuánto cuesta Ignacio Saavedra?

El futbolista chileno de 25 años se formó en Universidad Católica y llegó a principio del 2024 al Sochi de Rusia. Ignacio Saavedra firmó contrato hasta junio del 2027 y su valor de mercado es de 1,2 millones de euros.

Ahora su monto más alto fue en 2021 cuatro los cruzados exigieron un monto de 2,3 millones de la moneda europea por su carta.