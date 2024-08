Thomas Gillier llenó de elogios a Bravo y hasta recordó unas prácticas que compartió junto a él. Aunque le habría gustado que no fueran hace tanto tiempo, "unos tres o cuatro años". ¡El golero dejó una frase para graficar su aprendizaje y recordó a Nico Massú!

Thomas Gillier sabe que el lunes 26 de agosto de 2024 será una fecha difícil de olvidar para Claudio Bravo. Esa noche, el histórico capitán de la selección chilena oficializó su retiro del fútbol profesional. “Fue un día diferente con esta noticia”, expuso el promisorio golero de Universidad Católica.

Cómo no. Bravo es uno de los referentes que tiene Gillier. “Simplemente es grandísimo lo que deja Claudio. Un legado gigante. Más allá de lo que fue como jugador, sobre todo como persona”, introdujo el promisorio arquero, quien para algunos debe ser el custodio de la Roja en un futuro. Por ejemplo, Diego Sánchez.

“Vamos a ir viendo este legado en el futuro con la semilla que él plantó y creció dentro del fútbol. Pero sobre todo, lo veremos en que inspira e inspiró a muchísimos jóvenes a crecer. A mejorar, entendiendo que fue un arquero que hizo una carrera en Chile y la mayoría de su tiempo en Europa”, dijo Gillier. Razón tiene: Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis formaron parte de la bitácora de Bravo.

Claudio Bravo confirmó su retiro del fútbol. (Andrés Piña/Photosport).

Agregó que “les dijo a los jóvenes que nada es imposible. Sobre todo a él como arquero, que muchas se ve que es más difícil salir. Él lo logra como todos sabemos, está hecho con su palmarés y toda la historia que ha dejado en este país“. Un ejemplo que dejó otro gran deportista de Chile: Nicolás Massú, tenista que fue doble medallista dorado olímpico. Y que hoy es capitán del equipo nacional de Copa Davis.

Thomas Gillier recuerda su experiencia con Claudio Bravo: “Me hubiese gustado compartir más con él”

Thomas Gillier ha tenido experiencia en varias selecciones chilenas y como sparring de la adulta, tuvo prácticas junto con Claudio Bravo. Un arquero que hizo historia y dejó logros indelebles con la camiseta y la jineta del Equipo de Todos. Fue él quien levantó las dos Copa América que engalanan el palmarés de la Roja.

“Algo muy lindo es que va a inspirar y ha inspirado a muchísimos jóvenes. Por eso le agradezco, ha sido una fuente de inspiración para mí en todo ámbito. Simplemente darle las gracias. Es uno de mis referentes, me hubiese encantado verlo jugar más partidos”, expuso Gillier. Frente a eso, nada que hacer. La diferencia etaria es inevitable.

“Veía al Betis y a la selección para verlo a él. Recuerdo que me tocó entrenar como sparring y siempre digo que me hubiese gustado ahora, un poquito más grande. Esto fue hace como tres o cuatro años. Me hubiese gustado haber compartido más y podido aprender más de él”, sentenció Gillier, quien siempre que habla con los medios de comunicación evidencia la madurez que tiene para desenvolverse con sus palabras.

Thomas Gillier en acción por la Universidad Católica. (Andres Pina/Photosport).

Por estos días, el portero afina detalles para un nuevo desafío de los Cruzados en el Campeonato Nacional 2024. Ya quedó atrás la incontestable goleada frente a Huachipato y toca mirar hacia El Salvador. Por la fecha 22, el equipo adiestrado por el brasileño Tiago Nunes visitará el estadio El Cobre para jugar ante Cobresal. Será el 28 de agosto a las 15 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

