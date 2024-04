Eugenio Mena, que fue expulsado ante Deportes Iquique, no podrá jugar ante los albos el próximo sábado en Santa Laura.

“Dedão, a ponta, atrás, a ponta, dedáo”. Así están los hinchas de Universidad Católica desde la llegada de Tiago Nunes, porque están aprendiendo a tocar la pandereta brasileña para bailar samba.

Con el arribo del ex DT de Botafogo los resultados cambiaron en la UC, de hecho están invictos con el nuevo estratega y esperan mantener dicha condición ante Colo Colo, su próximo rival.

El último partido de los cruzados estuvo lleno de emotividad, porque le ganaron por 3-2 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, gracias a un gol en el tiempo agregado de Nicolás Castillo, mediante un tiro libre de larga distancia.

Pero no todo fue alegría para Católica ante los Dragones Celestes, porque sufrieron la expulsión de Eugenio Mena, y apelaron al Tribunal de Disciplina de la ANFP para que no suspendieran al lateral izquierdo.

Chueco Mena suspendido

Universidad Católica reclamaba que la medida del juez Mario Salvo no era la correcta, quien expulsó al defensor luego de mirar la jugada en el VAR, y pedían que el ex seleccionado no fuera sancionado.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó este martes y determinó darle una fecha de castigo al Chueco Mena, es decir, se perderá el clásico con Colo Colo, al igual que el arquero albo Brayan Cortés.

De esta forma Tiago Nunes deberá buscar un reemplazante para Eugenio Mena, y tiene dos alternativas: Cristián Cuevas o Alfonso Parot.

Universidad Católica espera mantener su buena racha desde el arribo de Nunes y darle en el piso a Colo Colo, que acumula tres derrotas seguidas.

¿Cuándo juegan el clásico la UC y Colo Colo?

Universidad Católica buscará seguir por la senda del triunfo en el clásico ante Colo Colo. El choque está pactado para este sábado 20 de abril a partir de las 17:30 horas en el estadio Santa Laura.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.