Villanueva tiene la fórmula: “Si la UC vende a Kuscevic puede traer a Medel y Hernández para armar un equipo competitivo”

No cabe duda de que las últimas temporadas Universidad Católica es el mejor plantel de Chile, situación que lo ha llevado a ganar el bicampeonato del torneo nacional. Sin embargo, la gran deuda de la UC, como de los equipos nacionales, son los torneos internacionales.

Por lo mismo, José Luis Villanueva, un histórico ex jugador Cruzado, expresó su idea al diario La Cuarta de cómo puede cambiar este panorama y la Católica puede ser protagonista en la Copa Libertadores o Sudamericana.

“Ahora, si en junio venden a Benjamín Kuscevic y traen a Gary Medel y al ‘Tucu’ Hernández, se arma un equipo competitivo. Pero así, difícil competir con los grandes del continente”, planteó.

Luego aclaró sus dichos sobre el clásico entre Colo Colo y la UC, el que fue suspendido por incidentes, pero que la ANFP ratificó como triunfo para el equipo estudiantil por 0-2, y donde señaló que Ariel Holan “se paseó” a Mario Salas.

“No elegí bien la palabra con el ‘paseo’, no quiero que se le dé una connotación tan vulgar, me refería a algo táctico”, expresó, complementando que “Católica trabaja en base a un proceso y por eso ha tenido buenos resultados”.

Finalmente, se refirió a su actitud en redes sociales, en la que es seguido por más de 31 mil personas en Instagram y 10 mil en Twitter. “Veo el lado educativo del fútbol, me preparo para eso, la gente me habla con respeto, y si no, le pegamos un tuit un poco duro”, sentenció.