Universidad Católica vs Internacional | Fecha, hora y en qué canal ver en vivo a los Cruzados en Copa Libertadores

Concluye la fase de grupo de la Copa Libertadores con interesantes duelos que definirán que equipos avanzan a la segunda ronda, cuales clasifican a Copa Sudamericana y quienes se quedan sin competición internacional en lo que resta de año, es en este contexto donde la Universidad Católica ya eliminada de la Libertadores deberán enfrentar a Internacional de Porto Alegre, el elenco de la franja debe ganar y esperar un empate o derrota de América de Cali a manos de Gremio para soñar con entrar a la Sudamericana.

Tras la derrota sufrida a manos de Gremio por 2-0, la Universidad Católica quedó sin opciones de continuar en la competición de clubes más importante del continente. Los precordilleranos quienes son absolutos dominadores a nivel local no han podido demostrar lo mismo en el ámbito internacional y ven a la Copa Sudamericana como una oportunidad de avanzar a instancias finales. Sin embargo, el elenco cruzado no depende de sí mismos para clasificar, primero deben ganar y esperar que América de Cali empate o pierda ante Gremio, no obstante, si los cruzados empatan, los colombianos deben perder por 2 o más goles de diferencia.

Internacional por su parte, se encuentra 2° en la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores con 8 puntos y buscará sumar para así asegurar su pase a la segunda ronda del campeonato continental, una derrota del Inter significaría una oportunidad para que los Diablos Rojos le arrebaten el segundo cupo clasificatorio si logran derrotar a Gremio.

En el duelo de ida el Inter venció por 3-0 a los Cruzados (Agencia Uno)

