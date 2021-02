"Había gente que no quería y otra que sí": el lamento de Roberto Gutiérrez por no poder llegar a Universidad Católica

Luego de conseguir el histórico tricampeonato en el Campeonato Nacional, Universidad Católica da vuelta la página y ya piensa en la próxima temporada. Una para la que ya analizan refuerzos y que en los últimos días ha tenido a un viejo conocido muy cerca.

Roberto Gutiérrez terminó el último torneo como una de las figuras de O'Higgins, lo que ha llevado a que su nombre suene fuerte en la franja. Sin embargo, este martes el propio delantero echó por tierra cualquier posibilidad de aterrizar en San Carlos de Apoquindo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el pájaro confesó que hubo chances de llegar a la UC, pero que nunca hubo una oferta formal. "Hace un tiempo tuvimos una conversación con Cristián Alvarez, a quien agradezco públicamente, es una de las personas que siempre quiso que regresara al club, lo llevó al directorio para tomar la determinación de un posible regreso".

Roberto Gutiérrez se quedó con las ganas de volver a Universidad Católica. Foto: Agencia Uno

"Desde que terminó el torneo me tomé una semana para analizar las ofertas concretas que pudiera tener para tomar una determinación en conjunto sobre el club al que voy, en lo personal y familiar, pero claramente que si había una opción de Católica, me voy inmediatamente, me encantaría tener un regreso", agregó.

Fue ahí que Gutiérrez reveló que no está en los planes de los cruzados, por lo que se quedará solo con las ganas. "Cristián me dijo que no estaba la posiblidad, el directorio tomó la determinación que no, había gente que no quería y otra que sí, me dio los argumentos, pero nunca hubo una oferta hacia mi persona. Siempre hubo una posibildad de regresar, pero no se dio", lamentó.

Finalmente el pájaro recalcó que sus dichos son para aclarar el caso y no meter presión ante el visto bueno de los hinchas. "Es para que no se siga especulando y que la gente no se haga ilusión, agradezco de corazón por todos los mensajes que me han mandado".