Mirosevic y el clásico universitario: “Ya no apuesto con mi papá, que es fanático de la U, porque lo tengo de casero”

Solo es cuestión de días para vivir una nueva versión del clásico universitario, pues Universidad de Chile y Universidad Católica animarán el partido de la fecha 21º del Campeonato Nacional.

En ese sentido, Milovan Mirosevic, ex referente Cruzado y protagonista en varios de estos encuentros, conversó con el programa “Después Te Explico” en RedGol sobre cómo vive la previa de este compromiso, más aún cuando su familia es hincha Azul.

“Mi familia es la U. Mi papá, mi hermano son fanáticos de la U. De hecho, mi papá me llevó a la Católica y a partir de ese momento me quedé en la UC. Mientras yo jugaba mi papá se alejó un poco, pero él ve los partidos de la U más que de la UC”, partió diciendo.

"YA NO APUESTO CON MI PAPÁ PORQUE LO TENGO DE CASERO".



Al ser consultado si apostará con sus familiares, aseguró entre risas: “No vale la pena, porque ya los tengo de casero”, evidenciando la confianza que tiene en el equipo de la Franja para sumar un nuevo triunfo ante los Azules.

Al ser consultado de jugar con clásico sin público, expresó que “los jugadores ya se acostumbraron. No podría decir qué se siente, pero los futbolistas que no se han llevado bien con la presión se han visto beneficiados con esta situación. No es una declaración mía, sino de unos comentarios en las finales de la NBA”.

El volante tiene plena confianza en el equipo de Ariel Holan. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, tuvo algunas palabras sobre la suplencia de Diego Buonanotte: “Yo entiendo al hincha, pero ellos no ven el día a día. Eso lo ve el entrenador. Lamentablemente, no puedo hacer un comentario como hincha, porque yo fui jugador. Muchas veces uno no puede estar contento con el entrenador, pero por Dios que es difícil”, sentenció.