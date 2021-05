Marcelino Núñez y su gran presente en la UC: “Jamás pensé que iba a estar en la historia del club”

En el último año la figura de Marcelino Núñez en Universidad Católica ha ido adquiriendo protagonismo: pasó de ser alternativa a ser prácticamente titular. Y sus actuaciones han ayudado a conseguir el histórico tricampeonato y la clasificación a los octavos de Copa Libertadores.

En ese contexto, el joven volante de 21 años conversó con La Tercera sobre su ascendente carrera y mencionó que “jamás pensé que iba a estar en un tricampeonato y en la historia del club. Imagínate ahora, historia de nuevo, de clasificar a octavos de final de la Libertadores”.

“Muy feliz de ser parte de la historia del club, de haber roto esa racha de casi 10 años y de ser protagonista, de ir cumpliendo mi sueño, que ya se está haciendo un poco realidad. Consolidarme en Católica, es lo que soñaba en la juvenil”, agregó.

Sumado a esto, a las expectativas que tiene sobre los octavos de final, expresó que “ya depende de nosotros no más. Puede ganar cualquiera. Da lo mismo si nos toca River o Boca (a quienes pueden enfrentar desde cuartos en adelante). Me da lo mismo el rival que venga. Estaría pendiente de mi equipo no más, de Católica, y de hacerlo bien si me toca”.

Al ser consultado sobre su difícil infancia, comentó que “fue difícil. Muy difícil. Yo, a lo loco, decía que mi sueño era ser futbolista profesional. No sé cómo lo hicieron mis papás. Ellos se sacaban la mugre, pero nunca falté a un entrenamiento ni a un partido. No sé cómo lo hacían. Ganaban el mínimo. Mi papá no sé cómo se conseguía pegas, ganaba 100 mil pesos, estaban mis hermanos. Fue complicado”.

En la misma línea, sentenció que “no sé cómo logré ser futbolista. Era muy lejos San Carlos de Apoquindo. Muy lejos. La verdad es que no sé cómo lo hicieron. Yo creo que fue voluntad de mis papás, de querer cumplir mi sueño, y gracias a Dios también lo pude conseguir”.

