Ricardo Lunari pide el regreso de Gary Medel a la UC: “Son jugadores que cambian la jerarquía de un plantel”

No cabe ninguna duda que Gary Medel es uno de los grandes proyectos que nació en Universidad Católica. Por lo mismo, la hinchada lo considera un ídolo, no solo por la gloria que alcanzó, sino por el amor que tiene el volante a la camiseta Cruzada.

En ese sentido, Ricardo Lunari, ex mediocampista e histórico de La Franja, conversó con el programa Después Te Explico de RedGol sobre diversos temas y aseguró que la UC debe ir a buscar a Bologna al Pitbull.

“Yo salí de Newell’s Old Boys y este club tiene un sentido de pertenencia que en este momento Maxi Rodríguez se vino de Inglaterra con 32 años para jugar acá, Ignacio Escoco se fue de River Plate para volver a Newell’s, Mauro Formica estaba jugando en México y ganando una fortuna y se vino para jugar en Newell’s, Gabriel Heinze, antes de retirarse, se vino para retirarse en Newell’s, es decir, nosotros como leprosos estamos muy acostumbrados a eso y no vinieron cuando ya estaban muertos, que no se podían mover, vinieron cuando todavía tenían mucho para dar. Maxi Rodríguez y Heinze fueron campeones con Newell’s el 2014, es decir, vinieron para darse el gusto y se fueron campeones”, partió explicando.

“En este momento, Gary Medel la deja chiquitita en Católica y con lo que empuja y lo que significa él. Además, cuando sortean la Copa Libertadores y se sabe que viene Gary Medel a la UC la ponen automáticamente en la segunda fase, porque ese jugador te empuja todo el equipo y si no puede por las buenas, te las arreglas por las malas y el equipo va andar. Es el momento ideal para que venga un Gary Medel, no hay que esperar que esté mal, que le duela todo para que venga a jugar a la UC”, agregó.

“No sé cómo está la situación de Nicolás Castillo, pero son jugadores que cambian la jerarquía de un plantel. A lo mejor la UC está necesitan eso, no buscar los refuerzos, quizás jugadores que estén en Europa, que tengan su porvenir asegurado, que no juegan por la plata, sino por el honor, por la gloria y que vengan dos o tres de esos a Católica, la UC está al otro lado”, sentenció.

El volante defendió los colores Cruzados entre 2006 a 2009. (FOTO: Archivo)

Recordemos que hace unos días atrás Gary Medel respondió por redes sociales que ningún dirigente Cruzado se ha contactado con él para ver su situación con Bologna y ver alternativas para su regreso al fútbol chileno.