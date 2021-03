Al Gato Lezcano se le escapa el apodo de Tomás Asta-Buruaga: “Lo llamamos salchicha y no me pregunten más”

Este martes terminó la primera fecha del Campeonato Nacional 2021 y uno de los equipos que debutó con un triunfo fue Universidad Católica, quienes sumaron tres puntos importantes en la lucha por el título y de alcanzar el tetracampeonato.

En ese sentido, Gastón Lezcano conversó con Deportes en Agricultura sobre la victoria ante Ñublense y afirmó que “estamos felices por el triunfo, fue un partido durísimo, porque nos plantearon un buen encuentro. La cancha fue complicada, pero nos pudimos traer los tres puntos. Ahora se nos viene Palestino, que tiene jugadores de mucha jerarquía”.

Al ser consultado sobre la aprobación por parte de la ANFP de utilizar el apodo en la camiseta, el puntero señaló que “me voy a poner Gato Lezcano en la indumentaria. Va a ser lindo”.

En la misma línea, al ser consultado sobre los apodos más entretenidos al interior del camarín Cruzado a Lezcano se le escapó entre risas el de Tomás Asta-Buruaga: “Ojalá que no me esté escuchando, pero lo llamamos salchicha Asta-Buruaga y no me pregunten más”.

Volviendo a la pelotita, Lezcano se refirió al nuevo estilo de Gustavo Poyet: “Estuvimos trabajando lo físico en la pretemporada, tuvimos la final ante Colo Colo y recién ahora estamos conociendo su idea y agarrando la mano del técnico, quien es muy cercano a los jugadores”.

“Una de las cosas que nos marcó de inmediato es que no va a renunciar a la intensidad y eso lo tratamos de plasmar en la cancha. Estamos realizando un trabajo físico para ello. Y hoy nos volvió a recalcar que quiere la intensidad los 90 minutos”, agregó.

La UC inició con una victoria por la cuenta mínima ante Ñublense. (FOTO: Agencia Uno)

Y sobre los objetivos de la temporada, comentó que “la Copa Libertadores la consideramos, porque es algo hermoso de jugar. Llegar lo más alto en el torneo es importantísimo para la institución, pero vamos por el tetracampeonato, el equipo no se conforma. Nos estamos preparando para ir por todo”.

Complementó que “habrá que esperar el grupo de la Libertadores, porque el anterior estuvo complicado. No arrancamos bien, pero lo terminamos bien. Estamos apuntando en trabajar lo físico y lo táctico para llegar de la mejor manera a la copa”.

Finalmente, se refirió a la juveniles Cruzados, quienes están agarrando protagonismo en el equipo: “Me pone contento por Gonzalo Tapia y Clemente Montes o Salomón. Van tomando confianza y van demostrando la calidad que tienen. Nosotros por ser más grandes le debemos ayudar. Son muy buenos jugadores de cara al futuro”, sentenció.

