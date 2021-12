El ahora chileno Diego Buonanotte no terminó conforme con la fuerte rebaja salarial que le propuso la UC para continuar en San Carlos. Busca equipo y se quiere quedar en Santiago.

¡Se acabo! Diego Buonanotte da por cerradas las negociaciones y no sigue en Universidad Católica

No va más. Diego Buonanotte puso fin a un ciclo de seis años, goles, títulos e idolatría en Universidad Católica tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. El Enano finaliza su vínculo con los Cruzados el 31 de diciembre y no se convenció de la fuerte rebaja salarial que le proponían para continuar en San Carlos: primero un 50% menos de sus emolumentos y luego un segundo ofrecimiento por un 40% menos cada 30 días trabajados.

Así lo informó Deportes en Agricultura, medio que es contactó con el entorno del mediocampista desde donde ratificaron que la dirigencia de la UC no ha hecho un nuevo ofrecimiento desde el 23 de diciembre, por lo que el futbolista recientemente nacionalizado chileno dio por terminadas las negociaciones.

Por ahora, la intención de Buonanotte es continuar en Chile aprovechando que no utiliza cupo de extranjero y la comodidad de su familia, aunque no tiene ofertas concretas. Sí recibió algunas de Bolivia, Ecuador y Uruguay.

Diego Buonanotte llegó en 2016 a Universidad Católica y rápidamente entró en el corazón del os Cruzados con buenas actuaciones, siendo clave para el bicampeonato con Mario Salas al mando. Ganó cinco títulos de Primera División y cuatro Supercopas, para un total de nueve vueltas olímpicas con la UC.

Por su parte, el tetracampeón del fútbol chileno continúa con su plan de ir por el penta y una buena actuación en la Copa Libertadores. Además de Buonanotte, ya dejó ir a Juan Cornejo, Juan Fuentes y Gastón Lezcano, mientras que Valber Huerta se reintegró tras su fallido paso al Palmeiras.