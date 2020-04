Tomás Costa y el polémico cotillón: "No estábamos celebrando, era una motivación. Pero fue una cag*da"

El ex mediocampista argentino de Universidad Católica, Tomás Costa, habló con RedGol a través del Live de Instagram y dentro de la larga conversación recordó el episodio del “cotillón”.

La UC llegó a la revancha de la final del Apertura 2011 con victoria por 2-0 en la ida. Ahí fue cuando Los Cruzados arribaron al Estadio Nacional en sobre un festivo bus, una motivación organizada por el PF de Juan Antonio Pizzi, Jorge Fleitas.

“Nosotros no éramos conscientes y no es que llegáramos celebrando, el profe tenía esa manera de vivirlo, de motivarnos. Creo que cualquiera que conozca a los chicos que estábamos en ese plantel sabe que no íbamos a sobrar la situación de ninguna manera”, dijo Costa.

Agregó que “fue casual, pero quedó marcado como que nosotros pensamos que ya teníamos cerrada la final. Nunca he estado en un plantel que celebre antes un resultado ni una llave. Fue una cosa del momento”.

Siguió complementando: “si lo pensamos ahora fue una cagada, pero ya pasó, quedó como experiencia y fue un golpe duro porque era la primera vez que se podía ganar un bicampeonato y ese grupo necesitaba cerrar el ciclo con una victoria y un campeonato, porque había hecho todo bien. A mí me dio mucha tristeza ver la situación del vestuario después del partido".

Pero eso no fue lo único, pues después de la polémica y todo el tema que dio el denominado “cotillón”, Costa se encontró en el aeropuerto con Jorge Sampaoli, el DT de la U y quien les había ganado el título.

“Me lo encontré a Jorge de frente después. Nos saludamos, conversamos de gente en común y a otra cosa. Yo sabía que no seguía en la Católica por un tema contractual con Porto, hablamos como dos minutos y después me fui. Llegué a mi casa y nunca más vi nada de esa final”, sentenció