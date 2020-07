Tati Buljubasich revela que José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo han sido de sus mejores fichajes en Universidad Católica

José María Buljubasich, director deportivo de Universidad Católica, fue resistido en un principio por algunos hinchas, pero su buena gestión ha despejado las dudas, y a diez años de haber asumido el cargo, el ex jugador reveló que José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo han sido de sus mejores contrataciones.

En conversación con La Tercera, Tati Buljubasich repasó algunas de las decisiones que ha tomado estando al frente de la dirección deportiva del elenco cruzado, donde destacó a dos jugadores chilenos como grandes fichajes.

Pese a que Buljubasich no tuvo problema en reconocer algunas de las cosas buenas de su trabajo como director deportivo de los cruzados, a la hora de reconocer si hubo un mal fichaje fue mucho más cauto y respetuoso:

"No se pueden decir. Cuando uno trae a alguien que no funciona, todos tenemos parte de la responsabilidad. Es muy feo decir qué jugador o entrenador fue un desacierto. Son errores que uno comete", respondió el ex arquero.