Presidente de la UC y rebaja salarial: “Si se toman medidas serán informadas, transparentes y concordadas con la gente”

Ante la paralización indefinida del fútbol varios clubes han tomado las medidas de rebajar los sueldos de sus funcionarios y futbolistas. En ese sentido, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a esta posibilidad y a las medidas que han tomado para abordad la crisis.

En la junta de accionistas, el directivo de Universidad Católica señaló que “nos parecía que era conveniente para todos la facultad de adelantar vacaciones para todas las áreas impedidas de funcionar normalmente. Es una situación extraordinaria y van a estar hasta el día 12 de mayo. No hemos pensado en recurrir a la ley de protección del empleo. Estamos monitoreando los riesgos más grandes, que todavía no se concretan y esperamos que no se concreten. Si se toman otras medidas, serán bien informadas, transparentes y concordadas con la gente que pudiera verse afectada”.

Además, dio cuenta ante la junta de accionista los positivos números del club mencionando que “dimos cuenta del crecimiento y consolidación de un modelo bastante exitoso tanto en lo deportivo, pero acompañado de un crecimiento institucional, tanto en los resultados económicos, como en la fidelización de los hinchas, número de abonados, asistencia promedio. Todas cifras positivas dan cuenta de un trabajo coherente, consistente con los distintos directorios”.

También, expresó su postura sobre el formato del Campeonato Nacional y dijo que “hemos sido siempre partidarios de los torneos largos. Creemos que clubes como el nuestro logra lucir más en torneos largos, es verdad, pero creemos que es una decisión de todo el fútbol, luego de una planificación estratégica. Una de las columnas del plan de desarrollo del fútbol chileno es tener un sistema de torneo claro, fácil de entender y seguir, y que premie a los proyectos de largo plazo y no a una situación coyuntural”.

Finalmente, tuvo palabras para la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo. “Estamos avanzando en todos los frentes y no hemos dejado de avanzar, incluso en esta situación de crisis. Creo que lo que este año puede significar un retraso, pero no nos aminalamos. Seguimos trabajando con mucha ilusión para que ese proyecto llegue a puerto... No hemos dejado nunca de trabajar en el tema del estadio”, sentenció.