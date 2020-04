¡Ojo U. Católica! Gary Medel: "Mi regreso a Chile será pronto, estoy a un paso de terminar mi carrera"

Gary Medel conversó con el programa Todos Somos Técnicos del CDF y uno de los temas abordados por el Pitbull fue su cuarentena en Italia y cómo se ha llevado adelante el tema de la crisis sanitaria en Chile.

“La situación ha mejorado un poco en Bologna. Seguimos en cuarentena y veo muy poco la calle. Esperamos que todo se solucione lo más rápido posible y la gente se mejore”, dijo Gary.

Agregó que “estoy aburrido, llevo un mes y medio encerrado, pero lo pasamos bien, hacemos deporte, cocina, baile con mi hija para entretenernos más. Ella tiene cuatro años y se le ha hecho un poco difícil”.

Sobre la misma hizo un llamado a los chilenos y de paso le pegó un palo al Gobierno por las medidas impuestas hasta ahora, considerando que deberían ser más enérgicas.

“Por lo que veo en las noticias y me comenta la gente parece que en Chile no lo toman muy en serio, como pasó en Italia y en Europa donde se lo echaron a la broma y hay mil muertos por día. La cuarentena debe ser para todo el país. Acá fue en Lombardía al principio solamente, y los casos empezaron a aumentar y ahí se pusieron serios, pero ya había 600 muertos por día. Espero que eso no pase en Chile”, sostuvo.

Pero no fue lo único que dejó Medel, quien manifestó estar contento en el Bologna, pero no descarta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de la UC antes de lo pensado.

“Llevo casi siete meses y tengo un contrato de tres años. Mi familia está súper contenta, la niña lo pasa bien, aprende inglés e italiano, me tiene feliz. Nadie sabe qué va a pasar, se sabe que los futbolistas cambian de un momento a otro y sólo espero que sea lo mejor”, expuso.

Sentenció que “uno vive el día a día y nunca sabe qué puede pasar a futuro. Estamos contentos en Italia, pero creo mi regreso a Chile está pronto. Tengo 32 años, estoy a un paso de terminar mi carrera. Estoy bien físicamente, me siento bien y espero volver pronto a Chile”.