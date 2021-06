Naiara Kapstein y el presente de la UC: "Aprendimos a confiar un poco más en nuestras capacidades"

Universidad Católica no tuvo actividad este fin de semana por el Campeonato Nacional Femenino. La fecha libre por la jornada FIFA, donde si tuvo acción la Selección Chilena ante Eslovaquia y Alemania, hizo descansar al equipo, pero este fin de semana volverá con todo ante Audax Italiano, el sábado 19 de junio en Ciudad de Campeones.

Con un tercer puesto, y nueve unidades, están a la espera del fin de semana para seguir escalando en la tabla y avanzar a la fase final del Campeonato Femenino 2021. Y es que el camino lo están encontrando. Así lo reconoce Naiara Kapstein, una de las jugadoras de mayor recorrido al interior de la UC, en La Previa.

Tras estos días de pausa, de cara a la recta final de la primera parte del torneo, Kapstein reconoce que es "feliz de poder hacer lo que más me gusta. Estoy con muchas ganas de jugar y de demostrar todo lo que somos y podemos hacer como equipo". Al mismo tiempo, cree que lo que vendrá el fin de semana "es un gran desafío, pero que juntas podemos lograr los objetivos que nos propusimos".

Tras la goleada por 5-0 a Deportes Temuco en la pasada fecha del Campeonato, las lecciones llegan para la UC. "Aprendimos a confiar un poco más en nuestras capacidades. Que jugando tranquilas y sin tanta auto presión, nos funcionan mejor las cosas y podemos sacar los partidos adelante. Y que somos un gran equipo que podemos lograr hartas cosas", cuenta Naiara a La Previa.

Antes de un partido, como el del fin de semana ante Audax Italiano en Ciudad de Campeones en Puente Alto, es importante la preparación en todo orden, desde lo físico o incluso con meditación. Para la jugadora de la Franja, "en general trato de no cambiar ninguno de mis hábitos, comer lo que siempre como y tomar mucha agua. Siempre converso con mi familia y amigos(as) que me dan ánimo previo al encuentro, además de dejar todo preparado la noche anterior (por orden y no por rutina", relata. Además, cuenta que es "importante poder relajarme en la noche y tener una buena noche de descanso".

La jugadora Naiara Kapstein hace La Previa de lo que vendrá este fin de semana para l UC. | Foto: Instagram/naiakapstein/

Como se ha destacado en La Previa, las jugadoras de Universidad Católica tienen el logo de la agrupación de pacientes oncológicos, y son embajadoras de la campaña Gol de Chilena, que busca la prevención y salud. Sobre cargar con esta responsabilidad, Naiara Kapstein señala que "es una campaña muy linda, y creo necesario informar más al público sobre este tema ya que es muy importante crear conciencia sobre la prevención del cáncer y la promoción de hábitos saludables. La salud de uno es muy delicada y creo que todos debiésemos ser muy responsables por la prevención de cualquier enfermedad.