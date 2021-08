Maripán le pide a Medel que fiche en Universidad Católica: "Deja de darle color y vuelve luego a casita"

Después de una decisiva conversación que tuvo con el técnico Sinisa Mihajlovic, Gary Medel parece tener las horas contadas en el Bologna de la Serie A.

En Tutto Bologna Web incluso aseguran que el chileno ya busca club: "Medel decidió hacer las maletas".

Tiene equipos interesados en Turquía, pero el Pitbull está buscando otras opciones. Ante este escenario, su compañero en la selección chilena, Guillermo Maripán, le recomendó volver a Universidad Católica.

"Ojalá nos volvamos a encontrar pronto", escribió Medel en Instagram, a lo que Guillermo Maripán respondió: "Deja de darle color y vuelve luego a casita".

Medel con la camiseta de la UC (archivo)

Pero el ex Inter, entre otros, sorprendió con su respuesta: "No me han llamado jamás".

Finalmente, el defensa del Mónaco escribió en tono de broma: "Ah no, 'Tati', si lees esto respeta un poco más a don Gary Medel".