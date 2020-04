Matías Jadue cuenta la firme sobre el cotillón de Universidad Católica: "No nació de nosotros, estuvo de más"

El año 2011 estuvo marcado de forma negativa para Universidad Católica, quienes perdieron una final increíble con la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli en el Estadio Nacional.

Dicho partido se vivió desde antes con la llegada del conjunto Cruzado al recinto ñuñoíno con cotillón, un hecho que llamó la atención de la gente que estaba en el ingreso en ese entonces.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el delantero Matías Jadue se sinceró y explicó cómo llegarón al estadio de tal forma.

"El bus que nos trasladó tenía el cotillón. No nació de nosotros, estaba ahí. Y cuando levantan las puertas para meter las maletas ve el cotillón el profe Jorge Fleitas, quien es alguien alegre y lo saca para compartir con todos. Nadie tenía nada preparado. Fue algo normal, era una final, un partido, importante, pero el cotillón nunca existió. Estuvo de más eso", expresó.

Además detalló que "fue terrible, pero me dolió más la final ante O’Higgins. Esa me dolió mucho, porque estaba más grande, me tocó jugar de titular. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso".

Para finalizar, Matías Jadue cuenta si afecta el tema del segundo lugar en Universidad Católica. "Es un equipo grande y se le exigen grandes cosas. Estoy plenamente identificado con la UC, siempre estaré agradecido de ello. Estoy orgulloso de hacer toda una vida en un club y luego salir campeón con ese equipo, es uno de mis logros más grandes", sentenció.