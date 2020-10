Dituro se sincera: "Está el cartel de que el arquero tiene que gritar a sus compañeros, yo prefiero generar confianza en el entrenamiento"

Universidad Católica encontró en Matías Dituro un estandarte bajo los tres tubos; con una personalidad calma y respetuosa, sumada a un talento natural que otorgan confianza y seguridad a los Cruzados en el arco.

Pero llegar a ser un arquero exitoso y al mismo tiempo llevar un perfil bajo como el del argentino no siempre es fácil, por lo que Dituro tiene sus propias claves para el puesto que -por lo demás- lo han llevado a ser uno de los mejores guardametas del Torneo Nacional.

En conversación con Redgol, el jugador de la Franja relató como logra balancear su manera de ser con la responsabilidad de cuidar el arco de la precordillera, logrando destacarse sin abandonar sus convicciones personales.

"Nunca me gustó levantarle la mano a mis compañeros. Está el cartel de que el arquero tiene que gritonear a sus compañeros o insultarlos cuando las cosas no salen bien. Yo no soy así, yo prefiero generar confianza en el entrenamiento", reveló el trasandino.

Matías Dituro no esconde que disfruta de mantener un perfil tranquilo y ayudar a bajar las revoluciones cuando los partidos se calientan, como en aquel recordado duelo ante Colo Colo donde le lanzaron un celular, instancia donde muchos otros hubiesen preferido lanzarse al suelo y fingir una lesión:

"Bueno, al final el teléfono fue lo único que no me pegó", comentó entre risas y agregó: "la verdad no me gusta eso de hacer polémica".

Dituro recibió un teléfono como proyectil ante Colo Colo, pero prefirió aportar a la calma antes que calentar más el partido.

Al mismo tiempo, el guardametas de Universidad Católica confidenció las malas prácticas sugeridas por un entrenador en el pasado, artimañas con las que nunca se sintió cómodo ni practicó:

"Yo recuerdo un profe que en algún momento cuando íbamos ganando 1-0 o el partido estaba apretado y me decía 'tírate al piso, haz tiempo', y la verdad es que no me gusta. Yo si me tiro al piso o me quedo es por algo que realmente me haya pasado. En ese aspecto el juego se ensucia un poco y no me gusta", contó el argentino.

Por lo pronto Matías Dituro es titular indiscutido en el esquema de Ariel Holan, donde reconoce sentirse muy cómodo debido a que el planteamiento del entrenador le favorece a su perfil:

"Uno se adapta a todo. A mi la idea del cuerpo técnico me gusta mucho, porque participo bastante en la salida, en el inicio y en la construcción de juego, que es algo que me gusta y estoy contento", reflexionó el portero.

Matías Dituro y Universidad Católica por ahora se enfocan en el importante duelo ante Sol de América en el marco del primer partido de la segunda ronda de Copa Sudamericana, partido que se jugará este jueves y puedes revisar aquí como y dónde seguirlo en vivo.