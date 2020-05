Matías Dituro revela que le gusta jugar contra Colo Colo en el Monumental: "Son partidos espectaculares"

Durante los últimos años, Universidad Católica se ha transformado en un rival difícil para Colo Colo en el Estadio Monumental. Los cruzados han rescatado triunfos sufridos en la Ruca, donde Matías Dituro ha aparecido como una de las grandes figuras por una sencilla razón: le gusta jugar en esa cancha.

En conversación con Mundo Cracks, el guardameta de los de la franja reveló que los duelos que más disfruta "son contra Colo Colo, de visita, son partidos espectaculares. Poder ganar un clásico de visitante, creo que tiene ese condimento extra".

Y es que a Dituro le ha ido bien en esa cancha. De hecho, de las tres veces que ha estado ahí defendiendo los colores de la UC ha conseguido una derrota y dos triunfos. El último de ellos en aquel polémico encuentro que fue suspendido por las bombas de ruido que lanzaron hinchas a la cancha.

"Podría haber sido mucho peor. La bomba que le explotó a Blandi fue la tercera, podría haber dañado a cualquier persona. Fue jodido, me tiraron un montón de cosas", recordó el arquero, quien también viviera un episodio particular esa jornada.

En aquella ocasión, un celular cayó desde la galería norte del Monumental al arco donde se encontraba Dituro. Pero fuera de cualquier idea que se podía tener, el propio guardameta lo recogió y hasta bromeó contestándolo, imagen que dio la vuelta al mundo.

"Escucho que cae algo en mi espalda, era un celular. Me acerqué, lo junté y en el momento hice como que me entró una llamada (risas). Fue para descomprimir un poco el ambiente, fue una anécdota más y no pasó a mayores", terminó explicando.

Matías Dituro contestando el teléfono que le lanzaron en el Estadio Monumental durante el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica. Foto: Agencia Uno