Matías Dituro: "Si la Conmebol programó la Copa Libertadores, nos prepararemos para eso"

Con el posible regreso del fútbol, Universidad Católica deberá preocuparse de dos frentes: el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. La UC retomará su participación en el Grupo E del certamen continental un día más tarde, el 16 de septiembre, cuando desde las 21:30 horas sea anfitrión de Gremio en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Eso sí, pese a que la fecha está confirmada, varios dudan si realmente se podrá jugar. Ante esto, el portero cruzado, Matías Dituro, confesó que "si la Conmebol programó la Copa Libertadores, nos prepararemos para eso. Después, tomar una decisión hoy estando a un mes y medio, es apresurado. Espero que mejore la situación en todos los países de Sudamérica".

Por otro lado, en conferencia de prensa, el golero se refirió a su recuperación tras su lesión: "Me he sentido muy bien y estoy feliz porque quedé muy bien después de la operación. No tuve que hacer trabajo diferenciado. El ritmo de mis compañeros es muy bueno, se hizo un gran trabajo en casa".

Además, abordó la disputa por el arco titular con Cristopher Toselli: "La lucha por el puesto es constante, independientemente de lo que haya pasado en el último tiempo con la pandemia. Es una pelea muy sana con Cristopher (Toselli), jamás me he sentido titular indiscutido porque no me corresponde y con quien sea la competencia siempre soy el 100 por ciento".

Finalmente, el portero aseguró que "estar en San Carlos es espectacular, da adrenalina pensar que estamos avanzando y que estamos cada vez más cerca del regreso. En relación a las posibles lesiones, es muy difícil medirse en un partido, así que el cuerpo técnico está viendo las cargas, pero no estaremos exentos en el regreso. De igual forma, no hay fecha real para el regreso, pero no te puedo decir nada".