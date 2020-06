Matías Cahais se va en picada con Mario Salas: "No le agradaba mi juego, pero no me lo decía"

Cuando llegó Mario Salas a Universidad Católica tuvo que empezar a "limpiar" el camarín a su forma. Uno que sufrió en manos del Comandante fue Matías Cahais, quien la pasó mal en la precordillera.

El defensor y el DT alcanzaron a compartir un semestre en los Cruzados. El actual jugador de O'Higgins de Rancagua, en conversación con DirecTV, detalló la mala relación que tuvo con el Comandante.

“No me fue bien en Universidad Católica. Había un técnico -Mario Salas- al que no le agradaba mi juego, pero no me lo decía, citaba a juveniles en vez de mi persona”, expresó sin tapujos.

Matías Cahais en Universidad Católica

El Comandante suma un nuevo detractor si se trata de jugadores. Son varios los futbolistas que han tenido problemas con el DT y que lo han hecho público en algunos medios.

En la actualidad Mario Salas está en Lima realizando la cuarentena de 14 días correspondiente por el covid-19. Después de eso ya podrá trabajar de manera presencial.