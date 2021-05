Marcelo Barticciotto se opone a la suplencia de Luciano Aued: "No me parece, yo no lo sacaría"

Luciano Aued es el nombre más resaltante dentro de las ausencias que tendrá Universidad Católica pues Gustavo Poyet lo mandará, previsiblemente, al banquillo para el duelo ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores en un duelo clave para las aspiraciones del equipo en la competición.

El argentino parece uno de los señalados por el técnico uruguayo en medio de este complicado comienzo de temporada para los cruzados. La suplencia del mediocampista fue tema de debate en la mesa de Al Aire de Libre de Radio Agricultura, donde Marcelo Barticciotto se mostró en conta.

"Puede ser que estén apuntando a Aued, pero sí Poyet está pensando en eso se está equivocando, porque es errado responsabilizar a solo un jugador porque el equipo no anda bien", afirmó el exjugador de Colo Colo durante el programa.

A los de San Carlos de Apoquindo le ha faltado la intensidad que le ha caracterizado en los últimos años, pero Barti no ve en el transandino un culpable de lo que sucede. "Católica fue intenso con Aued, a mí no me parece, yo no lo sacaría. Pararía al equipo más adelante y lo potenciaría con Aued adentro", puntualizó.

¿Cuáles son las claves para que Universidad Católica pueda superar este importante duelo? "Va a tener que estar a la altura, si no crecer colectivamente le va a costar mucho. Tiene individualidades que tienen que crecer, en la Copa hay que jugar al límite. Va contra un equipo interesante".