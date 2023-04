El goleador histórico de Universidad Católica, Rodrigo Barrera, reconoció este lunes que prefiere que Universidad de Chile gane el clásico universitario de este domingo en el Ester Roa.

"Tengo gratitud con ambos equipos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve y me trata de traidor, cuando los escucho soy el chuncho traidor", explicó el ex delantero en El Mercurio.

"Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así", añadió.

Ahora, Luka Tudor, ex compañero del Chamuca salió a respaldarlo después de la polémica que se desató por sus declaraciones.

"Barrera tiene un dolor con el tema de la Católica. No conocía la historia de los hinchas que dice. Y claro, hay que separar las cosas: tenía que buscar pega, pero también entiendo al hincha, que no pueden entender que se vaya al archirrival", dijo el ahora comentarista al mismo medio.

Luego, afirmó: "Lo que no puede estar en duda es todo lo que le entregó a la Católica. Me gustaría que se le reconociera eso y que la gente que le dice traidor, no se lo diga, porque no es verdad. Entregó todo lo que tenía. El mensaje a la gente de la UC es que reconozcan que Barrera se rompió el alma por sus colores".

"Quiero mucho a Barrera, muy buen hombre, muy buen tipo, demasiado altruista. Con la pelota era extraordinario: le pegaba con las dos piernas, tenía freno, salida por los dos lados, muy completo...", continuó con los elogios.

Finalmente, recordó una anécdota: "En la semana previa a los siete goles que le hice a Antofagasta, en 1993, le pedí que nos juntáramos. 'Me estoy jugando el puesto', le dije, porque llevaba un partido de titular después que se pelearon Jorge Vázquez y Juan Carlos Almada. ¿Y qué hizo Barrera? Se retrasó, se tiró atrás y empezó a darme asistencias. Generoso".