Luka Tudor es tajante en la previa del clásico universitario: "El tema es que la U y la Católica llegan sin jugar bien"

Universidad de Chile y la Católica no tienen tiempo para lamentarse y este domingo 1 de agosto se ven las caras en un nuevo clásico universitario. Azules y Cruzados juegan desde las 16:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional.

La U llega al duelo con el polémico y agónico empate ante Ñublense, mientras la Católica viene de caer por 3-2 contra Deportes Antofagasta. La UC se perdió la opción de recuperar la punta en el segundo lugar de la tabla, con 22 unidades, en tanto el Chuncho es noveno con 19 positivos.

En Radio ADN, Luka Tudor manifestó que a su juicio ninguno de los dos equipos llega como favorito y lo que marca el presente de ambos es el bajo rendimiento.

“Los dos llegan sin jugar bien, ese es el tema. Es verdad eso que dicen que los clásicos son distintos y toda esa cháchara, es cierto, es distinto. Es un poco lo que pasa con la Copa Libertadores, y que volver a jugar el Campeonato Nacional cuesta, pero la Católica y la U no juegan bien”, expuso Tudor.

Agrega que “a la Católica ayer la sorprendió mucho el gol al minuto y quedó choqueada, no pudo reaccionar nunca. Antofagasta hizo un muy bien partido, presionó en medioterreno a Felipe Gutiérrez y no lo dejaron tomar la pelota. Lo vi cansado por esto de estar casi dos años sin jugar, no es fácil retomar el ritmo de partidos”.

“Y Zampedri está enojado siempre, me llama la atención. No entiendo cómo nadie del cuerpo técnico le dice algo, porque eso te desconcentra. Estar enrabiado y molesto te saca. Y atrás muy mal, en la UC nunca pudieron marcar a Figueroa, por arriba no le ganaron nunca”, sentencia.