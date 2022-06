Universidad Católica venció por 3-1 a Unión San Felipe en el debut cruzado por Copa Chile. Los cruzados se impusieron con un doblete de Fernando Zampedri en un duelo que marcó el debut de Daniel González en La Franja, además de un esperado retorno.

Un importante nombre para Ariel Holan regresó a la titularidad este sábado: Luciano Aued. El volante recibió el alta definitiva durante esta semana y volvió a tomar la camiseta de la UC luego de no ser inscrito para la primera mitad del año por exámenes que detectaron una alteración cardíaca.

El volante jugó contra San Felipe hasta el 88' y en su salida se llevó la ovación de la hinchada cruzada que llegó hasta el Estadio Bicentenario Lucio Fariña. El volante se emocionó hasta las lágrimas y, una vez concluido el encuentro, se refirió a lo que fue su esperado regreso a las canchas.

"Lo único que quería era disfrutar del partido, de mis compañeros y de la gente que nunca me dejó solo, siempre me apoyaron. Todo este tiempo solo quería volver, estar en la cancha y sentir esto. Se había hecho cuesta arriba porque no sabía cuándo se aproximaba la fecha y empieza el miedo: estaré o no, me darán el alta, podré volver a jugar. Quería disfrutarlo y volver a sentirme jugador como lo hice hoy. Estaba mi señora y mi hija en primera fila, no puedo pedir más, solo hay que agradecer", comentó Aued a TNT Sports.

"Lo único que te da el ritmo de partido es esto. No es fácil, ya tengo 35 años, no es que vuelves en seguida, se necesitan partidos. Voy por ese camino, pero no analizo mucho mi rendimiento hoy, sino más el hecho de sentirme jugador y que el equipo gane. De a poco vamos a ir retomando el camino y se van a ir encontrando cosas buenas, confio mucho en el trabajo de Ariel, en los muchachos que están y los que se puedan sumar", continuó Luli.

El volante aprovechó de darle su agradecimiento a Ariel Holan. "Cuando él estaba en México y Brasil, siempre hablamos. Cuando me pasó esto fue de los primeros que me llamó para darme apoyo. Lo primero que me preguntó cuando ello era si podíamos apurar el proceso para jugar con Flamengo y Talleres, pero le dijeron que había que esperar. Para mí es un espaldarazo tremendo que el técnico queira que este y me queda devolverle esto dentro de la cancha", concluyó.