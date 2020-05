Luciano Aued asegura que no cambiaría de club en Chile: "No porque fuera una traición, sino por lealtad al club"

Luciano Aued es uno de los jugadores más importantes del último tiempo en Universidad Católica. Su nivel ha hecho que incluso algunos lo vean con opciones de partir a clubes como Colo Colo o Universidad de Chile.

En conversación con Deportes en Agricultura, el argentino se refirió a la posibilidad de cambiar de equipo en nuestro país y descartó de plano hacerlo. "Soy agradecido porque los mensajes que me llegan en la calle o redes sociales, hinchas de Colo Colo o de la U… si hay algo que destaco de mi paso por acá es el respeto que tienen por un jugador que está en la contra. En Argentina eso se vive de otra manera, pero aquí son muy respetuosos y lo valoro", comenzó explicando.

"No es por hacer demagogia, pero el club se portó tan bien conmigo y me han hecho sentir tan bien que no daría ese paso, no me gustaría. No porque fuera una traición, sino por lealtad al club por lo que ha hecho conmigo a nivel personal, como cuando pasó lo de mi papá", aseguró.

Además, Aued reveló ser un gran fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde dirige Diego Maradona, su máximo ídolo. Al ser consultado por la posibilidad de ir al club de sus amores, el trasandino señaló que lo escucharía.

"Es una admiración que tengo, así que lógicamente me paralizaría hablando con él. He tenido la suerte de que venga al vestuario y no vuela una mosca, es impresionante lo que genera", comenzó diciendo.

"Lo escucharé, pero tengo claro que acá en Católica tenemos muchas cosas por ganar y muchos objetivos por cumplir. Mi contrato termina a fin de año y tengo buena relación con el club, así que ahí veremos lo que sucede. Soy muy agradecido del club y el trato que me ha dado, siempre sería claro", sentenció.