La revelación de Ricardo Lunari: "Marcelo Bielsa quedó enamorado de Universidad Católica"

Aunque Marcelo Bielsa se fue de Chile en 2011, su espírutu se mantiene en el fútbol y especialmente en la selección chilena. El rosarino marcó a fuego nuestra actividad, pero hubo un equipo que lo marcó a él. Nada menos que Universidad Católica.

Así lo reconoce Ricardo Lunari, quien fue dirigido por Bielsa durante su juventud y vino con Newell's a jugar contra la UC por la Copa Libertadores de 1992. "Marcelo quedó enamorado de Católica", recuerda el argentino en conversación con RedGol.

"Entrenamos en San Carlos de Apoquindo, conversó con directivos, vio las intslaciones del proyecto, el proyecto que había para futuro y quedó enamorado. Y siempre me decía: 'Qué lindo club la Católica, cómo me gustaría algún día poder dirigirlo'".

Lunari cumplió primero el sueño y jugó por Universidad Católica entre 1993 y 1998. Ya retirado, sería parte nuevamente de una historia de Bielsa, pero esta vez para que el Loco llegara a la dirección técnica de la selección chilena.

"En el momento que voy a un aniversario de Universidad Católica, los 70 años, me encuentro con Harold Mayne-Nicholls y ahí sale el nombre de Bielsa, que le gustaría tenerlo. Y yo le dije que tenía el contacto permanente con Marcelo", relata el ex mediocampista.

"Mañana voy a estar en Rosario y seguramente voy a estar con él. Y estuve como intermediario. Me llamó en seguida, me preguntó muchas cosas de Chile y yo daba por sentado que sería parte de su cuerpo técnico", recuerda el ex número 8 cruzado.

Pero la historia no tuvo el final esperado. "Bielsa me contó que tenía el cuerpo técnico totalmente armado y que no tenía un lugar para ofrecerme. Esos tres o cuatro años de Bielsa en Chile me quedé enojadísimo (...). Un día llegó a mi pueblo, a mi casa y me dio las explicaciones", completó.