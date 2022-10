Universidad Católica se quedó con triunfo fundamental ante Unión Española y se mantuvo fuerte entre los clasificados a Copa Sudamericana. Pero en la precordillera sueñan con un paso más: los cruzados, ahora cuartos en la tabla de posiciones, se ilusionan con alcanzar un ticket a Copa Libertadores.

El elenco de Ariel Holan, con 41 unidades, está a cuatro puntos de Ñublense (tercero) y seis de Curicó Unido (segundo). Y pueden acortar una distancia importante este domingo si vencen a Unión La Calera en la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Con el objetivo de Libertadores ahora en el horizonte, el estratega argentino no quiere ceder nada. Y cuenta con buenas noticias para el crucial duelo ante los caleranos: las recuperaciones de Branco Ampuero y César Pinares.

El zaguero no estuvo en la pasada fecha ante Unión Española por una suspensión, pero además tenía un esguince que, de haber estado disponible, lo hubiese dejado fuera. Por su lado, el volante ya está entrenando a la par del plantel luego de sufrir un desgarro en septiembre.

"La lesión de Branco fue un esguince no grave y va a estar en condiciones. César va a estar en el plantel, entrenó toda la semana. Viene de un desgarro, pero va a estar para jugar unos minutos", confirmó el mismo DT en conferencia de prensa.

"Yamil Asad sintió una molestia, pero fue solo eso. (Este viernes) entrenó normal, pero viene en un proceso de recuperación. Daniel González salió un poco apretado, pero desde lo físico, está a disposición", complementó.

Por otro lado, Holan aún lamenta no tener a Gary Kagelacher y aseguró que no arriesgará a Mauricio Isla. "Gary no va a estar en el equipo, porque todavía está mejorando. No es grave, pero no queremos que se agrave. Mauricio recibió un golpe en el muslo y si no está al 100%, no lo voy a arriesgar", cerró.