Presidente de la UC dispara tras polémico empate contra Audax: "A pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear"

Universidad Católica empató en la agonía contra Audax Italiano por la fecha 26 del Torneo Nacional en un partido que dejó furiosos a los cruzados por el discutible y polémico penal no cobrado a Edson Puch en el segundo tiempo.

Con el duelo igualado 1-1, Ángelo Hermosilla desestimó el picotón debajo de Manuel Fernández a Puch en el área de los floridanos y la jugada continuó en un contragolpe letal de Audax Italiano. ¿Cómo terminó la acción? Gol de Joaquín Montecinos y el 2-1 parcial para los de colonia.

Tras revisar la probable infracción en el VAR, Hermosilla insistió en su decisión desestimando el penal y validando el segundo gol de Audax Italiano. Tras el duelo, el presidente de Cruzados, Juan Table, compartió un mensaje en redes sociales criticando el desempeño del réferi.

“Vamos la UC, a pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear. No se entiende que no revisen siquiera ese penal claro a Puch. Seguimos en la punta. A seguir mejorando no más”, publicó un molesto Tagle en Twitter.

Vamos la UC, a pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear. No se entiende que no revisen siquiera ese penal claro a Puch. Seguimos en la punta. A seguir mejorando no más. — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) December 28, 2020

Pese al empate la Católica se mantiene puntera con 48 unidades en el primer lugar de la tabla. Este miércoles 30 de diciembre pondrán al día el partido pendiente contra Santiago Wanderers para posteriormente recibir a Huachipato ya en 2021.