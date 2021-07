José María Buljubasich elige a Universidad de Chile por sobre Colo Colo como mayor archirrival de la UC

José María Buljubasich desentierra varios recuerdos a la hora de hablar del clásico universitario. El gerente deportivo de Universidad Católica, ex arquero y capitán de los cruzados, reconoce en Universidad de Chile al gran archirrival en el fútbol chileno.

"A ver, yo soy argentino. Entonces llegué y en cierta manera voy absorbiendo las cosas que el hincha de Católica va hablando. Entonces, siento que en cierta medida por historia el clásico universitario es una rivalidad más antigua", explica el Tati en diálogo con La Redgoleta.

Es que el encuentro del próximo domingo por el Campeonato Nacional en Rancagua es quizás el mayor desafío de la UC en el panorama nacional, incluso más que los enfrentamientos con Colo Colo, otro de los históricos archirrivales de La Franja.

"Creo que las rivalidades se potencian más de acuerdo a los rendimientos de los equipos y los momentos. Hay momentos en que hay más rivalidad con Colo Colo o la U porque uno está peleando el campeonato", reflexiona.

Pero a la hora de elegir un rival histórico, no hay dudas en poner a los azules por delante de los albos. "Creo por lo que veo que hay un poquito más de rivalidad con la U por la historia de los clásicos universitarios de toda la vida", sentencia.

A la hora de escoger clásicos, Buljubasich se queda con uno en especial. "Está claro que el de 2005, cuando salimos campeones, es el mejor recuerdo", reconoce. Esa noche le atrapó un penal a Waldo Ponce en la definición que decretó al campeón.

Universidad Católica no pierde un clásico universitario desde 2018

Pero la U se pasea por varias historias del Tati. "Como negativo recuerdo uno que perdimos en el Estadio Nacional, con un gol de tiro libre, rebote y faltando poco. En esa época también nos tocó eliminar a la U en la Copa Sudamericana", recuerda.

Otro clásico significativo tuvo lugar en agosto de 2006. "Perdimos 1-0 y cuatro días antes me dijeron que tenía un tumor (cerebral). Me tocaba jugar ese clásico. Lo jugamos igual porque quería y nadie sabía, así que no había excusa para salir", aclaró.

La imborrable final de 2011



Aunque se había retirado un año antes, José María Buljubasich sintió especialmente la derrota de Universidad Católica ante Universidad de Chile en las finales del Torneo de Apertura de 2011, el primer título de la U de Jorge Sampaoli.

Pero el prisma altera el análisis. Desde la trinchera del Tati, aparecen otros antecedentes. "Esa final nos dolió porque uno la pasó mal. Te expulsan dos jugadores, te cobran dos penales y te haces un gol en contra, son muchos accidentes para una final", reflexiona.

La ida fue para el equipo que dirigía Juan Antonio Pizzi por 2-0, pero la U remontó la revancha y se impuso por 4-1 para quedarse con la corona: "En el partido de ida la U jugó bien y nosotros terminamos jugando bien los últimos 25 minutos, cuando hicimos los goles".

"Y en el partido de vuelta la U jugó muy bien. Pero las expulsiones condicionaron: la no expulsión de Charles Aránguiz, la expulsión de Tomás Costa... pasaron muchas cosas que al final no vale la pena poner como excusas ahora", advierte.

Pero hubo un saldo positivo para los cruzados. "Es como todo. No hay mal que por bien no venga. A partir de ahí se tomó mayor conciencia de que había que jugar los clásicos en San Carlos y eso fue un gran avance a partir de ese partido", completa el Tati.