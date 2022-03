¿Qué está pasando en Universidad Católica? El tetracampeón del fútbol chileno sumó este sábado su tercera derrota consecutiva y cayó en San Carlos de Apoquindo ante un laborioso Everton, que jugó la mitad del partido con un hombre menos.

Con seis partidos jugados, los Cruzados quedan a cinco puntos del líder del Campeonato Nacional, Ñublense, e inquietan a los históricos de la Franja. Jorge Aravena, por ejemplo, no puede creer la manera en que la UC permitió el único gol del partido, en una patriada de Lucas di Yorio.

"La verdad es que hemos ido descendiendo en el nivel. La UC jugó un partido bastante pobre ante Everton. Un equipo con diez jugadores nos anota un gol increíble. Un delantero corre 60 metros con la pelota y el defensor central nunca lo ataca, hasta que el delantero remata, rebota en el defensa y el arquero no puede hacer nada", lamenta el Mortero.

Patricio Toledo, leyenda del arco cruzado, asume que "la UC está un poco predecible y le tomaron la mano. Siempre ataca de la misma manera, sin cambios de ritmo. Se lee lo que la Católica intenta en los partidos y eso dificulta el objetivo"

El Pato cree que una alta responsabilidad recae sobre el entrenador, Cristián Paulucci. "El técnico debe trabajar para que eso no suceda y recuperar el rendimiento de Universidad Católica en los últimos cuatro o cinco años", explica el ex mejor arquero de América.

"Paulucci tiene que estar pendiente de todo lo que hacen los otros equipos"



El entrenador de Universidad Católica, Cristián Paulucci, vuelve a la palestra en la crítica de Miguel Ángel Neira. "Los tres equipos que le han ganado a la Católica han jugado con tres defensas centrales y laterales volantes", advierte.

"Ahora se equivocó Paulucci, cien por ciento. Primero, por sacar al mejor jugador que tenía, Gonzalo Tapia: el único que provocaba peligro y tiraba buenos centros. No sé por qué mantuvo toda la defensa, si Everton ataca con un hombre. A (Marcelino) Núñez no lo puede dejar afuera. Los que hemos jugado sabemos que entrar después es totalmente distinto a hacerlo desde el inicio", enumera el mundialista de 1982.

¿Es o no es una crisis? El bicampeón cruzado en los 80 cree que el entrenador "se está equivocando demasiado. Entra en crisis, no se pueden perder tres partidos equipos, además no es con equipos grandes, con Colo Colo o con la U. Son equipos de la medianía de la tabla".

Por su parte, Patricio Toledo matiza la crítica. "Es normal después de un esfuerzo tremendo de los jugadores por revalidar su buen rendimiento en los campeonatos anteriores, que hoy se pasa por un momento complicado futbolísticamente", reflexiona.

Según el Pato, "los jugadores están un poco agotados, aunque se ven con ganas y con espíritu combativo, pero les está pasando la cuenta del esfuerzo de tantos años siendo campeones. Está recién empezando el campeonato, esto pasa en las primeras fechas y el técnico tiene que ir dándose cuenta de cómo enfrentar los partidos".

Neira concluye con un detalle de Paulucci. "No me gustó cuando dijo que no veía el clásico de Colo Colo con la U. De ahí para adelante no me gustó. Dijo que no le interesaba y eso no lo puede decir un técnico, tiene que estar pendiente de todo lo que hacen los otros equipos".

"La Católica ahora llegó lo mínimo al arco, el tiro en el palo -que Everton también tuvo uno- y el resto puros centros. Es para preocuparse", sentencia el ex mediocampista, que en la UC registró 201 partidos oficiales y 55 goles.