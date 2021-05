Fernando Meneses y el proyectil del clásico: "Sentí un piedrazo en la cabeza, después supe que había sido ese rollo duro"

Fernando Meneses habló con La Redgoleta de RedGol y en una larga conversación recordó el episodio del rollo de papel que recibió de lleno en la cabeza a los 56 minutos del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica a fines de octubre de 2013.

El actual jugador de Rodelindo Román, formado en Colo Colo y que defendió la camiseta de la UC, sufrió el impacto del proyectil con el marcador a favor de la Católica tras el gol de Milovan Mirosevic. Enrique Osses suspendió el duelo y finalmente se decidió dar por terminado el partido. A Meneses lo criticaron y hasta se burlaron de la víctima del hecho asegurando que había magnificado.

“Fue un momento complicado, los hinchas de la U me culparon a mí, me dijeron que era un ‘cagón de mierda’, mensajes para mi familia… entonces fue difícil. Al final no fue mi decisión, yo quería seguir jugando y lo dije, tenía un cototo, pero me senté y pedí agua para seguir jugando”, dijo Meneses.

Agregó que “el doctor, que si nos ponemos en su lugar tenía razón, un golpe en la cabeza… no sangraba y quería seguir jugando, pero cualquier consecuencia si me pasaba algo pasaba por su responsabilidad. Osses decidió suspender el partido”.

Asimismo, Meneses reiteró que “nunca supe lo que me había caído, después por la tele supe que había sido ese rollo de boleta que nunca se abrió. Yo en la cabeza sentí una piedra. Ahí salió el tema del rollo y las críticas, porque decían que no dolía. Me culpaban a mí porque se suspendió el partido, pero el culpable fue el que tira cosas, porque eso no se debe hacer y siempre lo dije, ojalá no le pase a ningún otro jugador”.

“Yo no fui a tirar el córner y dije que cayó un rollo, yo sentí una piedra, duro. Ese rollo es pesado. Yo quería seguir jugando, no pasó por mí. Como le íbamos ganando a la U yo fui el responsable”, añade.

Y sentencia que “yo no tenía los tiros de esquina, un minuto antes sacan al Chiqui y tuve que ir yo. Mala fortuna también. Que no se vuelva a repetir, porque lo pasé mal y los hinchas se preocupan de su equipo, no de la persona”.