Eros Pérez: "A Universidad Católica no le alcanzará para ser campeón"

Aunque Universidad Católica quedó puntero en solitario gracias al empate sin goles con Universidad de Chile en el clásico universitario, reprogramado de las 21ª fecha del Campeonato Nacional, no todos ven pavimentado su camino al tricampeonato.

Es el caso de Eros Pérez, leyenda de la estrella obtenida hace 15 años por la UC dirigida por Jorge Pellicer, y que manifestó su incredulidad hacia el trabajo de Ariel Holan en diálogo con DIRECTV Chile.

"Quedé con gusto a poco. Uno espera mucho más especialmente del puntero, donde se ve muy poca creatividad", dijo en alusión al 0-0 de este miércoles en el Estadio Nacional, donde Los Cruzados sólo concretaron un remate a portería.

Luego vinieron las críticas al entrenador. "Holan no transa en la ubicación de un volante creativo y coloca a (Diego) Buonanotte de extremo derecho", cuestionó el ex seleccionado nacional, en relación a la ubicación del enlace argentino.

Eros Pérez terminó su carrera profesional en 2011, vistiendo los colores de Ñublense. Foto: Agencia Uno

Luego fue enfático. "Para mí, a Universidad Católica no le alcanzará para ser campeón. A mí no me gusta Ariel Holan porque es un entrenador muy rígido en su planteamiento. Para mí, Unión La Calera tiene más variantes y un fútbol muy bonito", aseguró Pérez.

En cuanto al mensaje que entrega el argentino, el ex lateral asumió que "son súper pocos los jugadores que tienen opinión. Yo siento que los jugadores de la UC sólo repiten el discurso de Holan", subrayó.

"Ariel Holan no fue jugador y no sabe lo que se siente, no ocupa a jugadores en su puesto, hace cambios a minutos del final", manifesto el Palestino, Colón, Inter de Porto Alegre, Gimnasia LP, Lanús y Skoda Xanthi.

Finalmente, Pérez hizo ver la situación de Diego Valencia, quien ingresó recién sobre el minuto 90 ante la U. "Fue uno de los mejores jugadores ante Colo Colo. Para mí, si se le respalda, puede ser mucho mejor jugador que Fernando Zampedri", completó.

Universidad Católica volverá a las canchas este domingo, cuando se enfrente a Audax Italiano en la sintética de La Florida, por la 26ª fecha del Campeonato Nacional.