Eros Pérez se lanza con todo contra Ariel Holan: "El entrenador que estabilizó a la Católica se llama Beñat San José"

Universidad Católica sigue ratificando, fecha a fecha, su poderío de los últimos años en el Campeonato Nacional. Los cruzados se han mantenido en el liderato del fútbol chileno y también pelean en el plano internacional, donde están instalados en octavos de final de Copa Sudamericana.

Pero al parecer ni estar camino al tricampeonato deja contento a algunos. Eros Pérez conversó con Grítalo América de Radio ADN y destrozó el trabajo que ha hecho Ariel Holan al mando de los de la franja.

El ex lateral, que ganó su único título como profesional junto a la UC en 2005, disparó contra el argentino en todos los frentes. "No me parece el trabajo de Holan porque es predecible. No le gusta jugar con un volante creativo, porque (Diego) Buonanotte ha demostrado durante cuatro o cinco partidos de que debe ser el titular. Pero él derechamente cree o no le gusta jugar con un volante creativo porque cree que es un espacio que se debe ocupar apareciendo y no permaneciendo".

Ariel Holan mantiene con vida a Universidad Católica en el fútbol chileno y en la Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

Pero Pérez no se detuvo ahí y aseguró que el buen nivel que han mostrado se debe a un DT anterior. "Universidad Católica está arriba (en la tabla) porque el vuelo le alcanza con lo que se hizo antes. El entrenador que estabilizó a la Católica se llama Beñat San José".

"La UC había quedado destruida, saturada, venía muy mal desde la época de Mario Salas. San José llegó a estabilizar, organizar defensivamente y atacar de una manera determinada, algo que dio réditos, le dio continuidad a ese trabajo. El problema es que Quinteros y Holan pretenden hacer exactamente lo mismo, y ya se sabe cómo juega la Católica", agregó.

Finalmente y siguiendo con sus ataques a Holan, Pérez reveló su asombro cuando vio que algunos ponían al DT como opción para la Roja. "Yo me querría morir. De verdad, acá creemos demasiado que los técnicos extranjeros son la solución. Te aseguro que Ronald Fuentes, si llegara, le sacaría rendimiento a la selección. Pero existen entrenadores que no les gusta dirigir en selecciones, porque compiten esporádicamente", cerró.