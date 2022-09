Árbitro Felipe González aseguró que Martín Parra estaba en un delicado estado de salud al momento de suspender el encuentro, debido a que no estaban las garantías para continuar jugando en Valparaíso.

"El jugador estaba confundido, no hablaba": Árbitro Felipe González entrega detalles de la agresión a Martín Parra

Felipe González, árbitro del clásico universitario, habló en TNT Sports sobre la suspensión del partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, luego de que petardos explotaran cerca de Martín Parra en la cancha del Elías Figueroa de Valparaíso.

"Efectivamente sentimos una bengala y vimos que está el arquero en el suelo. Acudimos a ver la gravedad del jugador y quisimos asistir a la parte médica", comenzó relatando el réferi del partido que solamente pudo disputarse por cinco minutos.

Luego agregó que "tenía una contusión acústica, hablé con el doctor y le pedí que me haga un informe, para saber si estaba con los sentidos para seguir", siguió su relato.

Ahí contó lo que vio en el arquero de la U. "Estaba confundido, contuso, no hablaba el jugador. El doctor me dijo que no estaba con sus cinco sentidos operativos, pues cayó una bengala".

A raíz de eso manifestó que "tomamos la decisión con los capitanes de suspender el partido definitivamente, no estaban las garantías ni podíamos poner en riesgo a los jugadores".

Luego finalizó contando que "antes del partido ya estaba todo coordinado con el espectáculo. Habíamos hablado de que si algo ponía en riesgo a jugadores, cuerpo técnico o hinchas, se tomaba esta decisión de suspender".