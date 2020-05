Duvier Riascos sólo quiere volver a Colombia: "Llevo dos meses en un hotel. Extraño a mis hijos y a mi familia. Acá está todo parado"

Luego de su paso por Universidad Católica, el delantero colombiano Duvier Riascos decidió continuar su carrera en Bolivia, donde el Always Ready lo presentó como flamante refuerzo para la temporada 2020.

Por culpa de la pandemia, el cafetalero no sólo no ha podido debutar en su equipo, si no que se encuentra solo en un hotel esperando que lo ayuden para poder volver a Colombia a reencontrarse con su familia.

"Llevo dos meses en un hotel. Extraño a mis hijos y a mi familia. Acá está todo parado. No se ve movimiento en el tema del fútbol ni en las calles. Estamos tratando de que el gobierno colombiano nos dé un permiso para que un avión pueda volar desde aquí y aterrizar en Colombia", le contó el ariete a Gol Caracol.

Riascos cuenta además que "es desesperante porque ya llevamos mucho tiempo. Además nos dimos cuenta de que otros países, como Argentina, Brasil y Paraguay tuvieron repatriación, pero acá no se avanza. No tenemos respuesta y la gente está preocupada".