Diego Buonanotte y su vuelta al gol: "Es importante para la confianza del jugador y para mi cabeza"

Universidad Católica volvió al triunfo luego de vencer 2-1 a Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo y retomó el liderato en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El responsable de abrir la cuenta para los cruzados fue Diego Buonanotte, que una vez finalizado el partido habló con TNT Sports y confesó su felicidad por la victoria y por volver a marcar un tanto.

"Uno siempre se prepara para jugar siempre, es una realidad, siempre me preparo para jugar dentro de las posibilidades, hoy me tocó, no mucho, un rato, traté de aportar y gracias a dios me salió el gol que hace rato no me salía, es importante para la confianza del jugador y para mi cabeza, fundamental para llevarnos un partido que nos costó mucho", afirmó.

Respecto al partido, Buonanotte asegura que "Curicó juega bien, tienen dos o tres jugadores que tratan muy bien la pelota, Martín (Palermo) tiene una idea clara, nosotros hemos agarrado rápidamente la idea de Gustavo (Poyet), cuesta un poquito, pero la verdad que volver a la victoria era importante y ahora a pensar en la Copa Libertadores".

Respecto a la posición en la que le tocó jugar hoy, el argentino explica que hay que adaptarse a lo que pide su nuevo entrenador.

"Es la posición que me toca, yo soy de la idea que el jugador debe ser rebelde en la cancha, pero si por ejemplo me voy por el medio puedo perjudicar al equipo, entonces yo debo hacer lo que sé, y hacer un mix, entre lo que quiere el entrenador, lo que necesita el equipo y las características de cada uno", cerró.