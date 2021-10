El ex arquero de los cruzados llenó de elogios al reemplazante de Matías Dituro. Además, dice que Católica tiene mejor plantel que Colo Colo.

Una final se juega el domingo en el estadio Monumental, porque el líder Colo Colo recibe a su escolta, Universidad Católica, que está a dos puntos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Para un histórico de la Franja, el ex arquero Patricio Toledo, el partido del fin de semana es vital, pero está seguro que los cruzados se quedarán con el tetracampeonato, porque bajo su óptima tienen el mejor plantel de Chile.

"Católica no va a desaprovechar la opción de ser campeón por cuarta vez, han tenido un récord en los últimos campeonatos, y me parece que de jugador a jugador Católica tiene mejor plantel, y lo ha demostrado en el último tiempo, si bien es cierto en un principio tuvieron problemas futbolísticos, afortunadamente supieron rectificar a tiempo y hoy día están teniendo esta nueva oportunidad, que ojalá que este domingo se vea reflejado", dijo el ex meta a RedGol.

"Hace mucho tiempo se vienen hablando de los supuestos clásicos, y la verdad que han sido partidos malísimos, y ojalá que la gente se divierta con el partido este domingo", agregó.

Por otra parte, el ex seleccionado nacional analizó el momento del golero de la UC Sebastián Pérez, a quien llenó de elogios y pide que reconozcan su enorme estado de forma.

"La verdad es que he tenido rabia con respecto a lo que se habló de Sebastián, porque para mi parecer es un gran arquero, un arquerazo, lamentablemente para él se fue de Católica un portero importante como es Dituro, pero Dituro hay uno solo, no podemos pretender que Sebastián juegue igual que él, porque tiene que mostrar sus condiciones, sus cualidades, por eso llegó a Católica, y hoy lo está demostrando", comentó.

"Toda esa gente que habló en un momento determinado, periodistas o comentaristas, hoy no son capaces de decir que el Zanahoria Pérez es un buen arquero y que le da confianza a Católica, porque yo no le he visto ningún partido malo, tienen que dar la cara. Al principio fueron muy fuertes con los análisis de su juego", cerró sobre el Zanahoria.