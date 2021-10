Sergio Fabián Vázquez sabe de arbitrajes que determinan títulos. De hecho, Universidad Católica lleva 17 años lamentando la polémica definición ante Universidad de Chile en 1994, marcada por el pito de Carlos Robles. Una pesadilla que hoy se repite para la UC.

"El campeonato está bárbaro, está lindo, interesante. Pero siempre pasa en las últimas instancias, en los últimos partidos, que llega ayuda para los que estuvieron mal, como fue el caso de Universidad de Chile o de Colo Colo", dice el mundialista en diálogo con Redgol.

Charly Vázquez se refiere a las controvertidas expulsiones de Germán Lanaro y Fernando Zampedri en la victoria cruzada sobre Wanderers. Los dos jugadores no podrán actuar este domingo contra el Cacique, ya que quedaron automáticamente suspendidos.

Según el defensor de la UC entre 1993 y 1996, "hoy por hoy Colo Colo se ve beneficiado de que nos echen al goleador para jugar el clásico el próximo fin de semana. Pero eso va a pasar siempre, siempre fue igual y no cambiará ahora".

Ricardo Lunari fue enfático y dijo que "le entreguen la copa a Colo Colo". Pero Vázquez le baja un cambio y exige que se analice el caso. "No sé si decir que le entreguen la copa, pero hay que ser claro en este sentido".

"Si uno va a revisar la expulsión de ayer, creo que tendrían que anularla, porque no hubo nada, no pasó nada. Cuando pasa algo se actúa de oficio y cuando no pasa nada... ¿no se actúa de oficio? Esas son las cosas que hay que entender", apunta el ex zaguero.

Charly Vázquez pide un árbitro imparcial



En su análisis, Sergio Fabián Vázquez se toma con calma una reflexión sobre el nuevo jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, su compatriota Javier Castrilli. "No te digo que me gustaba, porque uno estaba acostumbrado a hablar con los árbitros, pero tenía su forma y había que respetarla", recuerda.

Lo que aspira es revertir la decisión de Roberto Tobar. "Cuando las cosas tienen un efecto de perjudicar a un equipo y después se comprueba que no es tal, se debería actuar de oficio y desestimar lo que se hizo. Por más que en ese momento hayan perjudicado a un equipo, no seguir perjudicándolo por algo que no sucedió", reflexiona.

De cara al duelo del próximo domingo en el estadio Monumental, Charly cree que la UC tiene chances de ganar. "Todo depende de cómo dirija el árbitro, es fundamental en todo esto. Si el árbitro es imparcial, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos. El tema es que sea imparcial", completa el trasandino.

Recuerda que este domingo podrás seguir todos los preparativos, revisar formaciones, estadísticas y el minuto a minuto del partido entre Colo Colo y Universidad Católica, y todas las repercusiones, en la cobertura especial en todas las plataformas de Redgol.