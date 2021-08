Pese a su tajante declaración, el uruguayo descartó renunciar. "En la semana me junto con el club y en estos días resolvemos".

Gustavo Poyet confiesa en TNT que su relación con Universidad Católica "no da para más"

La derrota de Universidad Católica por 3-0 ante Palestino por el Campeonato Nacional dejó al técnico Gustavo Poyet con las maletas listas para salir del cargo, todo por su mal rendimiento.

Es que si bien el técnico tras el partido pidió tiempo para analizar la situación, dejó abierta la posibilidad de terminar su proceso, aunque antes quería hablar con los directivos.

Eso sí, en una entrevista que realizó TNT Sports, el uruguayo se sinceró asegurando que su mandato estaba listo para finalizar. "Estoy muy mal, muy triste, no da para más", fue la tajante declaración de Poyet.

"Lamentablemente mi forma de entrenar y convencer no ha funcionado. Ya sea por características de jugadores o por carácter. Pero estoy tranquilo, le pasa a los mejores técnicos del mundo, imagínate si no me puede pasar a mí", precisó.

En ese sentido, Poyet también reveló lo que pasó cuando terminó el partido en el estadio La Cisterna, donde pudo tener una franca conversación con sus dirigidos.

"Después del partido, en el vestuario, hablé con los jugadores en confianza, con clase, les dije que debería haber un cambio y les agradecí por todo", fue enfático.

Pero, pese a todo, en una compleja declaración, el técnico uruguayo nuevamente ratificó que no va a renunciar al cargo y espera poder llegar a un acuerdo con la dirigencia.

"Yo no renuncié y no voy a renunciar. En la semana me junto con el club y en estos días resolveremos y ahí veremos qué hacer", finalizó.