Buonanotte: “Holan me dijo que tenía que estar bien en lo físico para jugar de enganche, interior o extremo”

Este viernes Diego Buonanotte se refirió a los cambios que han tenido que realizar bajo la mano técnica de Ariel Holan y sobre lo que le pidió específicamente el entrenador a él para tener opciones de ser titular en Universidad Católica.

"El primer día tuve una charla con él (Holan). Me dijo que tenía que prepararme bien en lo físico, si me toca jugar de enganche, interior o extremo. Me pidió estar bien para responder al equipo. Es un entrenador que tiene una intensidad muy alta para entrenar y jugar, una intensidad que el año pasado no teníamos. Estamos muy contentos con su forma", reveló el futbolista argentino en conferencia de prensa.

Agregó que "son momentos diferentes, uno no va a jugar siempre de la misma manera. Van cambiando las formas de jugar, los técnicos y las tácticas. No pretendo ser el mismo de hace dos o tres años porque eso no sirve más. Quiero crecer y mejorar como futbolista con las herramientas que tengo hoy".

"No me pongo a pensar si tuviera 20 años nuevamente, porque tienes otras ganas, fuerzas y ambiciones. Ya es pasado, no me enfoco en lo que pasó porque tengo 31 años y quiero seguir creciendo", señaló.

Finalmente, el argentino mencionó que está muy contento de poder jugar este domingo frente a O’Higgins, ante la lesión de César Pinares. "Tengo muchas ganas que llegue el fin de semana y de jugar. El gol para mí es muy importante, entonces me gustaría convertir", cerró.

Recordemos que el partido entre Cruzados y el elenco rancagüino está fijado para las 18:00 horas, en el Estadio San Carlos de Apoquindo y es válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional.