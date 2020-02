Benjamín Kuscevic arremete contra el VAR: “No me gusta y nosotros hemos sido perjudicados”

Este miércoles el defensor Benjamín Kuscevic expresó su molestia por el uso de la tecnología en el fútbol chileno, porque, a juicio personal, Universidad Católica ha sido perjudicada por la falta de criterios de los árbitros en los cobros.

En conferencia de prensa señaló que “el VAR no me gusta y nosotros hemos sido perjudicados. No puede ser que para el gol de Edson Puch lo anulen y el de Carlos Muñoz sea gol, siendo que la diferencia era igual. No tengo problema que los dos sean gol o los dos sean anulados”.

“También, me parece sospechoso que, para un penal favorable para Antofagasta, que me lo cobran a mí y donde no toco al jugador, el árbitro ni siquiera se acerca a ver la pantalla que tienen en la cancha y, para mostrarle una amarilla a Valber Huerta en una falta favorable para nosotros va corriendo al minuto 10 a ver a la pantalla si fue falta contra nosotros o no. Entonces no saben cuáles son los parámetros o los criterios. Ojalá que pronto se imponga un criterio para todos. Ya van dos o tres ocasiones donde hemos sido afectados y gracias a Dios no nos ha complicado, porque hemos podido ganar. Hasta el momento el VAR no ha funcionado bien”, agregó.

Al ser consultado por el dictamen de que los hinchas Cruzados no podrán asistir al Estadio Monumental, expresó que “no me gusta, preferimos estar con nuestra gente y creo que siempre debería ser así. La Intendencia, Estadio Seguro o no sé quién estará a cargo dictaminó esta medida para velar por la seguridad de la mayoría de la gente, por algunos delincuentes que van al estadio, y tendremos que acatar”.

No obstante, advirtió que esta medida se replique para el encuentro de la segunda rueda. “Si nosotros no tenemos público de visitante en el Monumental ellos tampoco deberían tener acá en San Carlos de Apoquindo”, dijo.

Finalmente, se refirió a la confianza que existe para afrontar el encuentro ante Colo Colo. “Estamos con una racha importante, ganamos los tres partidos así que estamos bien tranquilos y será un encuentro fundamental para nosotros (…) Existe una motivación extra de ganar el partido. La derrota en la semifinal de Copa Chile nos dolió mucho, pero eso ya está superado”, sentenció.