Aued pide no mezclar todo: "Queremos la verdad por lo del hincha de Colo Colo muerto, pero nosotros somos trabajadores, no culpables"

Luciano Aued fue protagonista en la victoria de Universidad Católica ante O'Higgins y no sólo por su juego, sino porque intentó dialogar con los manifestantes que ocasionaron incidentes y casi recibió un tablazo en la cabeza.

"Da mucha tristeza todo lo que pasó, ver a gente golpeada, que tiren cosas, nos pudieron pegar a uno de nosotros, es difícil analizar un partido así. Estamos angustiados, no es lindo. Intentamos hacerlo lo mejor posible, somos trabajadores y respetuosos de la camiseta que vestimos, tenemos que dar la cara y jugar", comentó.

"Uno entiende lo que pasa la gente, no es ajeno, los problemas. Estoy de acuerdo con las demandas, es muy triste lo que pasó con el hincha de Colo Colo, queremos que se esclarezca y se llegue a la verdad, pero cuando me acerqué a charlar les dije eso, que no somos culpables. Somos trabajadores, vivimos del fútbol", profundizó.

Además, explicó por qué se acercó. "No es ser valiente, entiendo a la gente que la pasa mal, que hay problemas. Yo dije desde que arrancó todo esto que entiendo las demandas y las movilizaciones, estoy en total acuerdo. Pero no es lindo ver toda esta violencia, ver a carabineros entrar como entró, que la gente tire cosas. Es muy angustiante, está nuestra familia como la de muchos hinchas, la gente llorando. Eso no es el fútbol. Los que vivimos de muy chico esto no lo queremos así. Ojalá la gente se pueda manifestar siempre de forma pacífica donde y como corresponde. Nosotros no tenemos la culpa de esto".

Finalmente, Luli comentó que "la mayoría venimos de clase media y baja, sufrimos lo mismo. Mi mamá y mi hermano están sin trabajo, cómo no los voy a entender, pero llegar a esta violencia extrema se hace difícil".