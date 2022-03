Universidad Católica se alista con todo para iniciar su aventura en Copa Libertadores 2022, y este sábado se conoció la fecha y hora de estreno que tendrán los comandados por Cristián Paulucci en el certamen continental.

El sorteo determinó que el tetracampeón del fútbol chileno quedara en el Grupo H de la competición, junto a Talleres de Córdoba, de Argentina, Sporting Cristal, de Perú, y Flamengo de Brasil de Mauricio Isla.

Los cruzados están determinados a hacer un buen papel en la Copa, intentando quitarse la mochila que muchos le adjudican por sus rescientes y poco satisfactorias experiencias internacionales.

En ese contexto la UC buscará olvidarse de las cuatro derrotas al hilo sufridas en el Campeonato Nacional ante Palestino, Cobresal, Everton y O'Higgins para enfocarse de lleno en dejar la vida en cada duelo de la Libertadores.

La Católica tendrá su estreno el próximo miércoles 6 de abril ante Talleres, es decir, cuatro días después del Clásico Universitario ante Universidad de Chile, donde buscarán reencontrarse con los triunfos y sumar un aliciente de cara al certamen continental.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA UC PARA COPA LIBERTADORES

-Talleres de Córdoba vs Universidad Católica: 6 de abril a las 19:00 horas

-Universidad Católica vs Sporting Cristal: 12 de abril a las 19:15 horas

-Universidad Católica vs Flamengo: 28 de abril a las 18:00 horas

-Sporting Cristal vs Universidad Católica: 4 de mayo a las 21:00 horas

-Flamengo vs Universidad Católica: 17 de mayo a las 21:30 horas

-Universidad Católica vs Talleres de Córdoba: 24 de mayo a las 20:30 horas.

¿Cómo le irá a la UC en la Libertadores, Redgoleros?